Fedele: “Osimhen? Se qualcuno offrirà 100 milioni al Napoli si dovrà cedere”

Enrico Fedele, ex dirigente, è intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà.

Inter, cosa fare con Skriniar da adesso in poi?

“C’è stato un precedente come Donnarumma, che fece un campionato bello fino alla fine. Ed era un ruolo delicato. C’è un ambiente che si raffredda, ma si va avanti così. Le società devono darsi una regolata, in Italia il calcio è cambiato. Ormai non si possono pagare più certe cifre. Siamo in un calcio che deve moderare gli stipendi, perché è un calcio povero”.

Si può giocare a calcio senza Skriniar:

“Ho gestito campioni, so come sono fatti. Se viene una squadra e dà 100 milioni per Osimhen, devono darglielo. Se vuole 10-12 mln, il Napoli non glieli può dare”.