Fedele: ”Osimhen? Una follia, è solo un’operazione per non pagare le tasse sulle cessioni”

Nel corso di Canale 21, l’ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha parlato in modo critico di Osimhen: “L’ho visto due volte dal vivo. Ha bisogno di spazio, non è una punta d’area ma deve prendere velocità. L’ho visto dal vivo, il Lille mi eliminò dalla Coppa campioni e conosco un dirigente. Il talento in assoluto era Leao che è al Milan e si sta ambientando ed ha più tecnica. Weah e Mbappè? Eh, proprio uguali (ride, ndr). Per caratteristiche mi ricorda più un misto da Drogba e Asprilla, ma è centrifugo dal centro verso l’esterno, non centripeto che va verso il centro. 50mln non si spendono per un contro-piedista. E’ una promessa. Non è stato annunciato perché non sanno chi giocatore mettere in mezzo, è un’operazione finanziaria. E’ tutto lecito, ma è business, viste le tante cessioni di Koulibaly, Milik, Allan ed altri non si vogliono dare soldi di tasse allo stato. Bisogna fare dei costi, solo questo, perché spendere 50mln per Osimhen è da folli se non è un’operazione finanziaria”.