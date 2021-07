Fedele sbotta: “Ho visto ADL triste e stanco, l’altro giorno faceva ridere. Insigne? Può andare via”

Intervenuto a Radio Marte ha parlato cosi il giornalista Enrico Fedele. Ecco le sue parole:

“De Laurentiis? L’ho visto triste, affaticato e stanco. Il giorno dopo diventa battagliero quando parla della presenza negli stadi. Ieri faceva ridere, erano uno sull’altro senza mascherina. Donnarumma solo fuoriclasse dell’Italia? Sono d’accordo al 100%. De Laurentiis può vendere? Secondo me ha il desiderio di cedere, le plusvalenze non sono più quelle di una volta sullo stile di Cavani, Jorginho e Higuain. Milik è andato via alla metà di quanto si poteva prendere, Maksimovic e Hysaj sono liberi, bisogna farsi dei conti. Queste situazioni sono sempre state il difetto del Napoli. Sarri? Gli allenatori devono rimanere massimo 2-3 anni, poi se ne devono andare, altrimenti diventano i proprietari dei club. Insigne? Ha 30 anni, se è andato via Donnarumma a 22 anni può andare via anche lui. Napoli in vendita? Non a breve ma qualcosa accadrà”.