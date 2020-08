Fedele su Osimhen: “Con lui non si va da nessuna parte, ieri ha avuto solo rimpalli”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato così l’agente Enrico Fedele. Ecco le sue parole:

“Queste partite contano poco. Osimhen ha una bella gamba, ma lega poco, non fa inserire i centrocampisti. Non ha tecnica, non sensibilità nell’uno-due. Lui è un fenicottero, ha gamba, leve lunghe, non è bello ma quando prende corsa diventa devastante ma questo è un problema perché il Napoli gioca in un modo ed ora deve cambiare come nel secondo test. Gattuso? E’ stato generoso dei programmi elettorali, prima ha detto miglioriamo il settimo posto, poi altro. Ma servono due centrocampisti se vogliono lottare per il quarto posto.

I gol di Osimhen li avete visti? Un lancio, l’avversario aveva la pancia, l’altro ha sbagliato lo stop, poi un rimpallo ed un altro stop sbagliato. Tutte azioni con spazio. Se invece di marcarlo io, lo marca De Vrij cosa succede? Il Napoli con Under, Mertens, Insigne e Cosimino (Osimhen, ndr) non va da nessuna parte”.