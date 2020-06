Federcalcio polacca, Boniek: “Milik credo che andrà via, tra Juve e Premier League…”

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mi sembra impossibile bloccare le retrocessioni e non far salire nessuno dalla Serie B. E’ meglio che si gioca e che si concludano i campionati, il campo deve decidere. Brava l’Italia, con tutti questi casi di Coronavirus ed il Nord che ha sofferto tanto, è riuscita a far quadrare tutto.

Rinnovo Zielinski sì e Milik no? Non ho notizie, non ho parlato con i ragazzi di questo tipo di problematiche. Forse non è sbagliato, ma non lo dico perchè lo so ma soltanto perchè ho lo stesso sentore, Piotr può restare a Napoli mentre Arek vorrebbe tentare di cambiare squadra e trovare altro. Consiglierei a Milik di andare alla Juve o Premier? Sono due soluzioni come dire di scegliere tra due ristoranti uno più bello dell’altro.