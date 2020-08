Feltri ad Agnelli: “Ha cacciato Sarri come si fa con una serva a ore”

Vittorio Feltri ricorda al presidente della Juventus che “l’Atalanta è ancora in gara per ottenere il trono mentre la sua, pur essendo fortissima, è alla canna del gas”.

“Sarri non meritava il siluramento”, questo il commento in prima pagina su Libero di Vittorio Feltri che giudica “il crimine attribuito a Maurizio Sarri, ottimo trainer, non da ergastolo”. Nientedafare. I signorotti torinesi essendo sia inflessibili sia presuntuosi hanno preso l’allenatore a pedate nel sedere e lo hanno cacciato malamente. Uno porta a casa mi pare il nono scudetto, avendo dominato il campionato nazionale, e anziché un premio gli rifilano il benservito come si fa con le serve a ore. Segnalo a questo gentiluomo dei miei stivali, questo padrone delle ferriere, che l’Atalanta è ancora in gara per ottenere il trono mentre la sua, pur essendo fortissima, è alla canna del gas, ha scritto Feltri, come sempre poco convenzionale.