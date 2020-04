Feltri si difende: “Frase ai meridionali si riferiva al portafoglio e non al cervello”

Il polverone alzato da Vittorio Feltri per le frasi riferite ai meridionali è di quelli importanti, pesanti, che rischiano di spazzare via cose o persone. Il Sud-Italia (e non solo) gli si è scagliato contro, tanto che lo stesso Feltri ha deciso che era meglio spiegare.

Lo ha fatto nel suo editoriale odierno per Libero, in cui dice: “In quella frase non mi riferivo alle loro qualità morali e intellettuali, bensì al fattore economico, nettamente svantaggioso rispetto al Settentrione. In sostanza le mie dichiarazioni si riferivano al portafoglio e non certo al cervello”.