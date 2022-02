Ferlaino: “Quando comprai Maradona dissero che era finito, invece quell’estate ha cambiato le nostre vite”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo Sport riguardo il match tra Napoli e Barcellona: “Il giorno in cui comprai Maradona un barista di Barcellona mi disse che il Barça ci aveva appena truffati, perché Diego era finito. Era un sabato sera, quel 30 giugno 1984. Appena scoperto che Diego voleva lasciare il Barça e che non aveva più un buon rapporto col club catalano, io e il nostro dg Antonio Juliano eravamo volati a Barcellona per prenderlo. Quell’estate ha cambiato per sempre le nostre vite. Il Napoli può eliminare il Barça solamente con una partita perfetta e un pizzico di fortuna in più. Sono convinto che gli azzurri stasera giocheranno un grande calcio e complicheranno non poco la vita al Barça in uno stadio caldissimo. La squadra di Xavi oggi è piena di giovani talenti, l’addio di Messi in estate è stato doloroso ma nel calcio arriva sempre un momento in cui devi rinnovare”