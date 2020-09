Fermana, Palmieri: “Mi aspetto tanto da questa stagione”

Ciro Palmieri, di proprietà del Lille, è passato in prestito alla Fermana insieme a Liguori. I due sono ex Napoli e sono entrati nell’operazione che ha portato Victor Osimhen in azzurro. Queste le parole di Palmieri al sito ufficiale della Fermana:

“Mi aspetto tanto da questa stagione. E’ il mio primo anno in serie C e spero di accumulare quella esperienza che mi possa far crescere per il mio futuro. Vorrei dare gia qualcosa di importante a questa squadra nonostante sia appena arrivato. Del gruppo conosco bene Liguori appunto che ha fatto la trafila nel Napoli e come me proviene dalla medesima scuola calcio, la Mariano Keller: abbiamo un bel rapporto tra di noi. Sono una seconda punta che svaria molto sul fronte d’attacco: mi piace cercare la porta e trovare il feeling giusto la punta che ho a fianco“.