Ferrara critica Mazzarri: “Kvaratskhelia deve giocare esterno, lì dà il meglio di sé”

Ai microfoni di DAZN Ciro Ferrara ha criticato Mazzarri per il ruolo di sotto punta dato a San Siro a Kvicha Kvaratskhelia, una scelta che non è piaciuta a tutti. Ecco le sue parole:

“Kvaratskhelia sottopunta? Per me lui è bravo esterno. Nell’occasione che crea per Simeone nel primo tempo lui va via sulla destra e mette la palla in mezzo. Ha bisogno di un centravanti che sappia attaccare tantissimo la profondità affinché lui possa trovare degli spazi. Sinceramente il Kvara che conosciamo dà il meglio sull’esterno, poi è chiaro che ha qualità per giocare anche tra le linee, dipende dagli avversari“.