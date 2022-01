Ferrara: “Insigne-Toronto? Sulla tempistica avrei gestito in maniera diversa”

L’ex azzurro Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match Napoli-Sampdoria: “Insigne al Toronto? Scelta giusta, ma sulla tempistica avrei gestito in maniera diversa, avrei aspettato il lunedì, magari con una conferenza congiunta col presidente De Laurentiis sarebbe stato auspicabile e poi in bocca al lupo per la nuova avventura ma ora è concentrato su questa avventura (al Napoli, ndr). Non mettiamola sull’aspetto economico, non facciamo moralismo. C’è una società che gli ha fatto una offerta legittima ma al ribasso, lui si è guardato intorno e ha sfruttato un’occasione anche economica. Non mi interessa tanto delle cifre”.