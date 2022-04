Ferrara: “Scudetto? La Juve è fuori, dovrebbe rimontare su Inter, Napoli e Milan…”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere dello Sport: “Corsa scudetto a tre e non a quattro? La Juventus deve fare qualcosa che possa somigliare a un miracolo, perché dovrebbe rimontare su Inter, Napoli e Milan. Una può scivolare, ci sta pure che se ne blocchi un’altra, ma una forma di auto-distruzione di massa mi sembra fuori dalla logica. Il ritardo accumulato in partenza, quando le altre infilavano vittorie, è diventato incolmabile: eppure, pensiamoci, avesse battuto l’Inter… Ma l’ha persa e non ha troppo senso soffermarsi su un’analisi che sarebbe solo retorica. Infatti, Allegri non lo fa: guarda avanti, con la consapevolezza di chi sa che ormai deve blindare la qualificazione in Champions”.