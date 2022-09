Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lecce: “Lobotka ha intelligenza e gamba, deve sempre giocare titolare e da la possibilità ai compagni di dargli il pallone con la sua capacità di essere sempre in zona palla e di districarsi in ottimo modo e in ogni momento di gara”.