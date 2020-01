FIFA 20, annunciata la Squadra dell’Anno: la lista completa

Il momento più atteso dai fan di FIFA 20, e in particolare della modalità Ultimate Team, è finalmente arrivato. Sono infatti usciti i TOTY, gli 11 giocatori del Team of the Year. Gli utenti hanno potuto votare per la prima volta i propri calciatori preferiti attraverso il sito ufficiale del videogioco. Le carte speciali avranno dei valori fortemente rialzati, come per esempio quelle di Messi, Mbappé e Mané: i tre attaccanti, gli unici dei quali per adesso è stata resa nota la cifra, avranno rispettivamente un overall – un valore complessivo – di 99, 98 e 97. La Pulce, il baby fenomeno del PSG e l’esterno del Liverpool saranno disponibili nei pacchetti della modalità Ultimate Team fino alle 19 di martedì 7 gennaio. Di seguito, la lista completa della Squadra dell’Anno.

Il Team of the Year di FIFA 20

TOTY XI: Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, de Ligt, Robertson; De Bruyne, de Jong, Kanté; Messi, Mbappé, Mané.

Gli utenti potranno inoltre votare il dodicesimo TOTY che preferiscono, il quale si aggiungerà presto all’elenco. I candidati sono Cristiano Ronaldo, Hazard, Lewandowski, Sterling e Ziyech.

fonte: gianlucadimarzio.com