FIFA 22, con Pardo ci sarà Adani: “Spettacolare!”

Lele Adani, ex commentatore di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di ‘Gazzetta TV‘. L’ex calciatore sarà il commento tecnico del videogioco FIFA 22, affiancherà Pierluigi Pardo:

“Spettacolare, mi sono trovato molto bene. E’ stata una bella esperienza ma faccio conto di viverla per molti anni. Vivo il calcio 24 ore al giorno e farsi trascinare dal racconto e interpretare è stata una cosa che mi ha permesso di esprimermi al meglio, mi sono divertito. I miei tormentoni? Qualche grido d’amore sudamericano è stato fatto, però non sveliamo troppo. Il mio rapporto con i videogiochi? L’ho lasciato da bambino, ho ritrovato un videogioco in una condizione di realtà, non di fantasia. È una realtà parallela, l’ho ritrovato molto evoluto. La fine del rapporto con Sky? Sono passaggi che avvengono in modo più o meno naturale, la passione non me la toglie mai nessuno però. Ci sono tante novità nel mio futuro, sono del mondo del calcio per arrivare a tutti“.