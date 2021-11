FIFA 22, un tribunale argentino chiede la rimozione di Maradona

Stando a quanto riportato dal portale argentino Infobae per Maradona non ci sarebbe pace nemmeno nel mondo videoludico. Dopo le recenti polemiche circa l’uso della sua immagine in maniera non autorizzata, ecco che anche l’utilizzo di Maradona nei videogiochi a tema calcistico potrebbe subire un intoppo.

Un giudice locale avrebbe infatti riscontrato problemi di diritti in FIFA 22. Il popolare videogioco calcistico della EA Sports non avrebbe infatti i diritti di utilizzo d’immagine di Diego. La software house canadese avrebbe infatti trovato l’accordo con lo storico manager Stefano Ceci, ma non con l’avvocato Matias Morla, il quale attualmente detiene i diritti.

Questo potrebbe portare, a breve, alla cancellazione delle sue “carte icona” presenti nella popolare modalità online Ultimate Team, dove Diego è presenta con diverse “figurine” che ne rappresentano i momenti topici della carriera.