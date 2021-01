FIFA, Collina: “Il fallo di mano e il fuorigioco sono le aree critiche su cui intervenire”

Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri FIFA, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera:

“I cambiamenti recenti più importanti sono stati il calcio di rinvio da giocare dentro l’area e il considerare punibile il fallo di mano, anche se involontario, immediatamente prima di un gol. Segnare grazie alla mano è sembrato non etico. Fallo di mano e fuorigioco restano le aree critiche. Qualcuno sostiene che oggi non esiste più l’involontarietà ma non è vero. La volontarietà era ed è una delle fattispecie di punibilità, insieme ad altre non volontarie ma colpose. Quante volte un giocatore colpisce volontariamente il pallone all’interno della propria area di rigore? Quasi mai. La stragrande maggioranza sono braccia in posizione non giustificata, dove non c’è la volontarietà, ma una responsabilità colposa”.

Sul fuorigioco – “Se oggi si parla di qualche centimetro in futuro con lo sviluppo della tecnologia si potrà scendere ancora. La Goal Line Technology ha un margine di errore di 6 millimetri ed è vissuta positivamente, senza polemiche. Se lo stesso si otterrà per il fuorigioco andrà discusso se questo sia rilevante o no”.