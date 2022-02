FIFA, Infantino: “Condanniamo l’uso della forza da parte della Russia”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’incontro del Consiglio FIFA riguardo il conflitto tra Russia e Ucraina: “Siamo preoccupati e scioccati per i fatti accaduti oggi e di cui abbiamo discusso. la FIFA esprime la propria speranza per una rapida cessazione delle ostilità e per la pace in Ucraina e condanna l’uso della forza da parte della Russia in Ucraina e ogni tipo di violenza per risolvere i conflitti. La violenza non è mai una soluzione, per questo invitiamo tutti a ricostruire la pace attraverso il dialogo. Continuiamo a esprimere la nostra solidarietà alle persone coinvolte in questo conflitto. In questa situazione, il calcio non è una priorità ma la FIFA ha il dovere di guardare a quali possano essere le conseguenze per quanto riguarda il calcio. Continuiamo a monitorare la situazione e comunicheremo aggiornamenti se necessario, in particolare con riferimento alle qualificazioni per il prossimo Mondiale di Qatar 2022. Abbiamo un ufficio ad hoc e prenderà decisioni rapidi. La situazione preoccupa tutti, posso citare il segretario generale delle Nazioni Unite che ha parlato di unire le persone ed evitare la violenza. Qualificazioni Mondiali? Abbiamo il dovere di guardare a queste vicende in maniera seria. Il primo match si giocherà fra un mese: speriamo che questa situazione sia risolta molto prima di quella data, il prima possibile. E vogliamo credere fermamente a questo. Ma in ogni caso abbiamo un ufficio che si occupa di queste decisioni e le prenderà quando saranno necessarie”.