FIFA, Infantino: “Mai proposto il Mondiale biennale”

Il portale Calcio&Finanza riporta le dichiarazioni di Gianni Infantino, numero uno della FIFA, che ritorna sulla proposta del Mondiale biennale.

Infantino ha ribadito che non c’è mai stata la proposta di un Mondiale biennale. Di seguito le sue parole:

“Voglio chiarire una cosa: la FIFA non ha proposto il Mondiale biennale. In occasione dell’ultimo Congresso è stato chiesto di studiarne la fattibilità e la FIFA ha fatto questo, giungendo alla conclusione che è fattibile. Ora siamo in una nuova fase, di consultazione, di discussione, in cui si provano a trovare accordi e compromessi. Lavoreremo insieme per avere un dibattito e trovare la soluzione che sia più adatta a tutti, perché tutti ne traggano beneficio. Ogni feedback è importante.”