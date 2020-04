FIFA, Infantino: “Presto un fondo di emergenza per i club. Nessuna partita vale il rischio di una vita umana”

Gianni Infantino lancia un messaggio al calcio mondiale: “Sappiamo che il movimento è in difficoltà quindi stiamo lavorando per avere un fondo con una struttura di governance indipendente oltre a soluzioni più flessibili per far fronte alle esigenze dei club in questo momento”. Il presidente Fifa aggiunge: “Ho per questo chiesto di anticipare il pagamento della seconda parte dei vostri costi operativi e di derogare l’adempimento degli obblighi sia per quest’anno che per l’anno scorso. Non lasceremo soli i club”.

Infantino ha poi ribadito le dichiarazioni già fatte nei giorni scorsi in merito alla ripresa dei campionati: “Nessuna partita, nessuna competizione vale il rischio di una sola vita umana. Sarebbe irresponsabile riprendere le competizioni senza che le cose siano sicure al 100 per cento. Se dovremo ancora attendere, lo faremo”.

Fonte: Sportmediaset.it