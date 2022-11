FIFA, Infantino: “Vorrei un “Maradona Day” in ogni edizione del Mondiale”

“Diego Maradona dovrebbe avere una giornata di festa a lui dedicata ad ogni Coppa del Mondo” le parole di Gianni Infantino, numero uno della Fifa è amico dell’argentino scomparso due anni fa. “Diego è immortale, è con noi” ha detto Infantino durante una celebrazione per Maradona in Qatar, dove in questi giorni si svolge il Mondiale 2022. Un “Maradona Day” per calciatori e tifosi. “Dobbiamo non solo rendere omaggio ma anche celebrare Diego. Vorrei che d’ora in poi, ad ogni Mondiale, ci prendessimo un giorno per celebrare Diego Armando Maradona, perché ha fatto innamorare tante persone del nostro sport, il calcio”.

Fonte: ilmattino.it