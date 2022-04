FIFA lancia la sua piattaforma di streaming live delle partite: nasce FIFA+

Nella giornata di oggi la FIFA ha annunciato la nascita della propria piattaforma di streaming live delle partite: FIFA+.

Grazie alla nuova piattaforma si potranno seguire partite che si giocheranno in tutto il mondo; oltre a questo si potrà avere accesso ad una serie di statistiche e contenuti esclusivi. A tal proposito il presidente della FIFA Infantino ha commentato così la nascita della piattaforma:

“FIFA+ costituisce il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale.

Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi.”

La nuova piattaforma digitale è disponibile da oggi e si potrà avere accesso a oltre 29 mila partite l’anno di calcio maschile e 11 mila l’anno di quello femminile. In più ci sarà un archivio con le partite dei Mondiali fino agli anni 50 e tanto altro.