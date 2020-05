FIGC a lavoro per il protocollo della ripresa: i dettagli

La FIGC lavora sodo per stilare il protocollo da presentare al Governo per quanto riguarda la ripresa del campionato. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, due sono i nodi fondamentali per permettere la ripresa della Serie A:

QUARANTENA – I nodi principali al momento riguardano la quarantena di squadra e i tamponi. L’idea è quella di sostituire i tamponi in parte con i test sierologici e sono in via di approvazione dei kit che danno l’esito in pochi minuti.

TRASFERTE – Per i viaggi, il mezzo consigliato è il pullman, ma se fosse necessario prendere il treno sarà obbligatorio viaggiare in carrozze esclusive. Per l’aereo, obbligatorio utilizzare l’imbarco sottobordo. Negli hotel, sede della trasferta, dovranno essere previsti accessi, percorsi e zone riservate – sala mensa compresa – per evitare contatti col personale della struttura.