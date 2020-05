FIGC al lavoro anche sul protocollo per le partite: oggi riunione della commissione medica

La FIGC al lavoro per un protocollo. Non quello sugli allenamenti collettivi, che, rivisto dalla Serie A, è al vaglio del CTS e potrebbe ricevere il via libera oggi (ma i nodi restano vari). No, qui si parla del protocollo per le partite, quando si potrà tornare a giocare. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in mattinata la commissione medica della Federcalcio si riunirà per discutere le linee guida mediche in caso di partite. In via Allegri hanno già pronte le norme organizzative, manca solo il protocollo medico. E sarà un ultimo sforzo non da poco, viste le difficoltà per arrivare a quello sugli allenamenti.