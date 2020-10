FIGC Campania, ecco la procedura per la gestione dei casi Covid-19 da parte dei club

NAPOLI. Pochi minuti fa la FIGC Campania ha definito le linee guida per la gestione dei casi di positività al Covid-19 nei club dilettantistici campani. Poche semplici regole, chiare e da rispettare alla lettera per evitare di mandare all’aria gli sforzi fatti finora per tenere in piedi le varie competizioni regionali.

Ecco la procedura da seguire in caso di Covid 19:

In caso di evidenti e sospetti sintomi da Covid-19 di uno o più soggetti del Gruppo Squadra, la Società ha l’obbligo di avvisare immediatamente il Comitato Regionale telefonicamente 081. 5537216 e inviando e-mail all’indirizzo presidente.campania@lnd.it, che provvederà alla sospensione, in via cautelare, della gara in programma. Per le gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali la comunicazione dovrà sempre essere fatta telefonicamente al Comitato Regionale al numero 081.5537216 e inviando e-mail all’indirizzo presidente.campania@lnd.it, che provvederà a comunicarlo al Delegato Provinciale.

La Società, deve comunicare formalmente al Comitato Regionale i motivi che hanno determinato la sospensione e il numero dei soggetti interessati, dichiarando, nel contempo, di aver attivato la procedura prevista dall’ASL di competenza per far eseguire i test epidemiologici (sierologici/tamponi) che in tali casi sono da considerarsi obbligatori.

Sulla base degli esiti dei test, che devono essere comunicati immediatamente mediante apposita dichiarazione al Comitato Regionale, inviando e-mail all’indirizzo presidente.campania@lnd.it e previo accordo con la Società interessata, si provvederà a programmare la ripresa dell’attività ufficiale.

In caso di dichiarazioni mendaci il Comitato Regionale trasmetterà gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Per il Comitato Regionale le comunicazioni sono effettuate ai seguenti Dirigenti:

Calcio a 11 maschile: Presidente Carmine Zigarelli

Calcio a 11 femminile: Responsabile Calcio Femminile – Giuliana Tambaro

Calcio a 5: Responsabile Calcio a 5 – Vincenzo Boccarusso