FIGC, Di Lello: “Cori dei tifosi del Brescia? Le norme ci sono, il problema è attuarle…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Di Lello, procuratore aggiunto della FIGC:

“Napoli-Barcellona? Non parlo da tifoso…Confidiamo che il Napoli vada avanti, non considero l’impresa impossibile perché il Napoli ha dimostrato che può fare grandi imprese, come quelle contro Liverpool, Lazio e Juventus. Nessun traguardo è precluso.

Multa Brescia? Ovviamente non commento la decisione specifica, ho apprezzato le direttive che Gravina ha voluto dare di una lotta senza quartiere contro ogni fenomeno simile. Fatta questa premessa, in questi casi si prevede un novero di sanzioni elevate, la multa è il minimo, il massimo è la retrocessione. La norma c’è, anche per chiudere gli stadi, il problema è l’attuazione. Nella decisione c’è un riferimento anche alla decisione degli ultras del Brescia di chiedere scusa, il Giudice Sportivo ha tenuto conto anche di questo. Sicuramente è un fattore positivo. Detto questo, non è un problema di norme ma politico o di scelte che vengono fatte, che non sta a me commentare.

Napoli ha risposto bene al Barcellona. Messi o Maradona? Messi è un grandissimo giocatore ma uno come Maradona non nasce più. Coronavirus? Si naviga a vista, mi affido agli scienziati e non bisogna farsi prendere dalla paura e dal terrore. Il campionato andrà avanti senza il supporto dei tifosi ma questo mi sembra il male minore”