FIGC, disposto un minuto di silenzio in ricordo di Tavecchio

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio per ricordare Carlo Tavecchio. Il minuto di raccoglimento verrà osservato prima di tutte le partite dei campionati nazionale previste per questo weekend (compresi i posticipi di lunedì).

Queste le parole di Gabriele Gravina, attuale presidente della FIGC:

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo Tavecchio. Ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente preparato, che ha saputo dare voce e dignità alle società dilettantistiche e che non ha mai rinunciato a innovare. L’impulso allo sviluppo del calcio femminile in Italia attraverso il connubio con i club professionistici maschili, l’introduzione in Italia della Goal Line Technology e del Var, così come la scelta in campo internazionale di appoggiare gli attuali vertici di UEFA e FIFA, sono state sue felici intuizioni”.