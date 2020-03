FIGC, Gravina: “Il calcio non può più fermarsi. Bisogna ripartire”

In attesa di capire cosa ne sarà del campionato di Serie A da qui a fine stagione, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto sull’emergenza Coronavirus. Dopo la proposta del comitato tecnico scientifico, il calcio sembra condannato a giocare un mese a porte chiuse.

«Non abbiamo ricevuto ancora nessuna indicazione, ma ci adegueremo nel rispetto dell’interesse generale. Dobbiamo andare avanti seguendo le direttive del governo», ha spiegato Gravina in un’intervista a “Il Corriere della Sera”.

A proposito della gestione del problema da parte della Lega Serie A, Gravina ha detto: «Parliamo di uno sport che alimenta passioni e interessi fuori dal normale e che qualche volta finisce vittima di sè stesso. Ma rappresenta una componente essenziale del Paese sia a livello sociale sia economico. Siamo stati seri nella discussione con il governo e non è vero che il calcio non ha a cuore la salute pubblica e gli interessi generali».

«Ho rinnovato l’invito all’unità e al senso di responsabilità – ha aggiunto –, sia all’ interno della Lega che all’esterno. Solo stando tutti insieme si risolvono i problemi e si cresce. È proprio con questo spirito che in estate avevamo chiesto di anticipare l’inizio della serie A di una o due settimane. Se la Lega ci avesse dato retta non ci saremmo trovati in questa situazione».

Sul fatto che il caos possa essere stato generato da una sfida del calibro di Juventus-Inter, Gravina ha proseguito: «Le porte chiuse mortificano valori come la condivisione e la gioia dell’evento sportivo. Ma il calcio non può più fermarsi. Dobbiamo andare avanti, rispettando le ordinanze».

Poi sull’incontro con Spadafora: «Il blocco prolungato delle attività sta producendo diversi danni, in primo luogo sociali e poi economici. Il calcio ha una grande facilità di aggregazione, ma la paura del contagio sta minando il piacere di stare tra la gente. Per limitare i danni economici abbiamo chiesto di venire incontro alle società che stanno al centro dell’emergenza, differendo i pagamenti degli adempimenti fiscali».

Infine, una battuta sulla sua intercessione con l’UEFA per avere a disposizione lo stadio Olimpico a per un’eventuale finale di Coppa Italia il 20 maggio: «Ho rappresentato un’esigenza del Paese. Siamo in emergenza, ma ne verremo fuori meglio di prima grazie al contributo di tutti. Proveremo a giocare la finale di Coppa Italia a Roma, sarebbe uno straordinario messaggio di ripartenza».

Fonte: CalcioeFinanza.it