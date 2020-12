FIGC, Gravina: “Juve-Napoli, finalmente termina questa brutta pagina del calcio italiano”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’. Il presidente della Federazione si è soffermato sul rientro del pubblico negli stadi e sul caso Juve-Napoli:

Il pubblico negli stadi?

“Riapriremo quando la pandemia ce lo permetterà. Noi non chiediamo trattamenti di favore. Noi siamo alla pari degli altri ma non vogliamo essere penalizzati. Non facciamo fughe in avanti, dimostriamo senso di responsabilità. I tifosi ci mancano e faremo di tutto per riportarli allo stadio il prima possibile”.

Cosa pensa di Juve-Napoli alla vigilia del giudizio del Collegio?

“Aspettiamo il Collegio e poi finisce questa brutta pagina del calcio italiano. Io penso che il campo sia l’unico soggetto titolato per il verdetto definitivo, ma quando ci sono alterazioni ad alcuni comportamenti interviene la giustizia sportiva. Ci sono già stati due gradi di giudizio, ora aspettiamo il collegio e mi rimetto al verdetto definitivo.

Perché la FIGC non si è costituita in giudizio?

“Ci costituiremo in giudizio quando c’è qualcosa che intacca le regole. Nel caso specifico però non abbiamo motivo di intervenire perché è un giudizio della Giustizia sportiva”.