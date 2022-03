FIGC, Gravina : “La Superlega non è la risposta giusta per superare la crisi economica”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rai GR Parlamento riguardo alcuni tempi tra cui la SuperLega: “Sul profilo economico-finanziario, il mondo del calcio sta soffrendo. Abbiamo seri problemi e qualcuno pensa che la SuperLega sia la miglior soluzione, ma in realtà è la risposta peggiore. Il problema del calcio non è la mancanza delle risorse, ma l’utilizzo delle stesse. Bisogna andare oltre un format superato, valorizzare il brand, cercare nuovi progetti e invece si sceglie la strada più breve, andando a caccia di nuove risorse che potrebbero addirittura segnare il fallimento del calcio, perché in realtà vanno messi sotto controllo i costi di gestione. Riformare i campionati? Ci stiamo lavorando. Questa è un’esigenza fondamentale per rivoluzionare il modo di concepire le nostre competizioni ma purtroppo alcune situazioni hanno rallentato il processo. Non appena sarà completata la governance dei dilettanti, il prossimo 21 marzo, e non appena la Serie A, mi auguro entro il 24 marzo, avrà scelto il nuovo presidente, procederemo sul tema della riforma. Il 16 marzo, invece, definiremo le licenze nazionali”.