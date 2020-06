Figc, Gravina riproporrà il piano B dei playoff e playout ed emanerà la norma della restrocessione per chi non rispetta il protocollo

Il Giornale scrive a proposito della Serie A: “Alla penultima curva prima di imboccare il rettilineo che porta alla ripresa del campionato, hanno tirato giù la mascherina. E sono usciti finalmente allo scoperto con il loro piano diabolico: evitare le retrocessioni in Serie B”. Un piano che troverà l’opposizione del presidente della Figc Gravina, il quale “riproporrà il piano B dei playoff e playout, che aveva messo da parte confidando nell’accoglimento dell’algoritmo in versione semplificata e agile. Ma è anche confermata l’intenzione di emanare una norma, in materia di protocollo, che è stata molto criticata dai suoi stessi alleati ma che è indispensabile in questo clima di trame e sgambetti: retrocessione per chi non rispetta il protocollo sanitario”.