FIGC, Gravina: “Serie A 2020-2021 può durare anche 5 mesi”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha anche aperto alla possibilità di giocare nell’ambito dell’anno solare. In particolare, non c’è deadline per far ripartire la stagione 2019/2020, che va conclusa a prescindere: “Se ci faranno partire a inizio giugno possiamo terminare a fine luglio. Altrimenti, se ripartiremo a settembre, possiamo chiudere a novembre e poi tornare in campo a gennaio”.

A quel punto si cambierebbe formula?

“Consideriamo tutte le ipotesi, ma bisogna coordinarsi con le altre federazioni. In alternativa, dovremmo chiudere la prossima stagione prima dell’Europeo, giocando il campionato in 5 mesi. Ci sono diverse ipotesi, con più gironi e playoff per esempio”.