L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha riportato il pensiero del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, su Osimhen e la sua squalifica:

“Tutti sbagliano e Osimhen ha sbagliato per primo. Quindi io non voglio giudicare quello che fanno in questo momento i nostri giudici che sono professionisti molto attenti. Cerchiamo di non avvelenare i pozzi già dalla prima giornata, godiamoci questo campionato”.