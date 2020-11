FIGC, Sibilia: “Insigne è la guida della nazionale italiana e del Napoli”

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice della FIGC, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli

“Insigne è una realtà del calcio nazionale. È maturato molto, ha più esperienza ed ora è il fulcro e uomo guida della Nazionale e del Napoli.

Presto la Nazionale a Napoli? Speriamo di portare quanto prima l’Italia di nuovo a giocare a Napoli. E’ una delle città che ha la priorità per ospitare gli azzurri nel post-Covid.

Rischio default per il calcio italiano? Abbiamo difficoltà per il calcio giovanile e dilettantistico, ma la Lega Nazionale Dilettanti sta cercando di portare avanti i campionati con grande sforzo. Per il calcio professionistico è anche un periodo difficile, ho sostenuto che non possiamo reggere 100 squadre professionistiche in Italia, non è più rimandabile una riforma dei campionati. Siamo preoccupati speriamo di uscire da questa enorme difficoltà, se non lo faremo saremmo travolti tutti.

Prossime elezioni? Penso che in questo momento abbiamo altro a cui pensare, ne discuteremo quando ci sarà la convocazione dell’assemblea.

Romania-Norvegia e Svizzera-Ucraina come Juve-Napoli? Vedremo quali saranno gli sviluppi sulle vicende di queste gare delle nazionali citate. Io mi rivolgo agli esperti, non sono un professionista in materia, dobbiamo attenerci agli scienziati del Cts che hanno prodotto i protocolli. E’ un momento talmente complicato, tutti dobbiamo essere responsabili“.