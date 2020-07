FIGC, Sibilia: “Senza pubblico calcio monco. Team manager Atalanta? La Procura ha fatto il proprio dovere”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Cosimo Sibilia, vice-Presidente FIGC e Presidente LND.

“Ascolti ridotti per la Serie A? Senza pubblico il calcio è uno spettacolo monco. Poi c’è ancora il ricordo di queste brutte giornate, nelle quali abbiamo parlato meno di calcio e più di contagio e coronavirus. Era abbastanza prevedibile, abbiamo avuto scarsa partecipazione da parte dei telespettatori. Credo che, in termini sportivi, ci siano state sorprese in negativo come quelle di Lazio e Inter. Anche la Juventus dopo la ripresa del campionato non ha dato quello che ci si aspettava. Ci sono anche sorprese positive come il Milan e il Napoli che si stanno ben comportando. L’analisi scaturisce da una riflessione quasi scontata: una cosa è giocare con il pubblico, tutt’altra è stare chiusi in uno stadio con poche centinaia di addetti ai lavori.