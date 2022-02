Filardi: “Napoli-Inter è il match dell’anno, Spalletti deve schierare tutti i migliori”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi l’ex calciatore azzurro Massimo Filardi. Ecco le sue parole:

“La partita più importante della stagione me la gioco sempre con i migliori e quindi con Koulibaly e Anguissa in campo, con tutto il rispetto per Juan Jesus e Lobotka. Lo slovacco lo puoi fare giocare contro il Barcellona dove ci vuole più possesso palla. Contro l’Inter ci vogliono centimetri e fisicità, questa è la classica gara che deve cercare di vincere senza rischiare di perderla. L’Inter sa benissimo che anche per loro è un bivio questa gara, il Napoli deve guardare tutti i particolari perché queste partite si decidono sugli episodi, su un calcio d’angolo o su un calcio piazzato.

Koulibaly? E’ il numero uno, anche per come si è comportato con gli avversari dopo la vittoria della Coppa d’Africa. E’ il leader del Napoli e deve essere assolutamente in campo dal primo minuto.

Inzaghi sbaglia i cambi? Quando ha tolto Brozovic nel derby nell’Inter si è spento la luce, così come è capitato nel Napoli contro il Sassuolo quando fu tolto Mertens. Alcuni giocatori quando escono dal campo ne risente tutta la squadra”.