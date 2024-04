Con la vittoria per 4 a 1 contro la Fiorentina l’Atalanta vola in finale e affronterà la Juve in Coppa Italia.

Visto la classifica di entrambi i club e ora ufficiale praticamente che la settima in classifica andrà in Europa League mentre l’ottava giocherà in Conference League.

Attualmente il Napoli è ottavo con due punti di vantaggio sulla Fiorentina ma la formazione di Italiano ha una gara in meno.