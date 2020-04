Finale disastroso per la missione dei medici albanesi a Brescia: multe e denunce per il festino in hotel

In camera però si sono riversati in gruppo con birra e musica, secondo quanto riporta l’Agi, facendosi inevitabilmente sentire in tutta la struttura fino a tarda sera. Il proprietario dell’albergo non ha potuto far altro che chiamare la polizia che ha dovuto sanzionare l’assembramento. L’arrivo degli agenti non deve essere stato preso bene dagli specialisti albanesi, tanto che per due di loro è scattata anche la denuncia per resistenza e oltraggio.

fonte: open.online