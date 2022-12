Fiorentina, Arthur Cabral: “Non dimenticherò mai il gol al Napoli”

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato al TGr Rai Toscana:

“Sto bene, mi piace molto la città, il club e i tifosi. Da quando sono arrivato mi hanno accolto bene e sono molto felice qua. Mi piace molto il cibo italiano. Qua, rispetto alla Svizzera, tutto è molto più simile al Brasile”.

Cosa le dicono i tifosi viola quando la incontrano per strada? “Mi motivano e mi dicono che credono in me. Che devo fare gol e che posso fare di più, anche più gol. So che posso riuscirci”.

Come è il rapporto con Italiano? “E’ un grande allenatore e mi ha aiutato tanto da quando sono arrivato”.

Le piacerebbe giocare insieme a Jovic? “Sì. Abbiamo giocato insieme però mai dall’inizio. E’ un grande giocatore e giocare insieme sarebbe buono per entrambi”.

Sul gol a Napoli: “E’ il mio gol più bello da quando sono qui. Non lo dimenticherò mai”.