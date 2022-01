Fiorentina, Barone: “Gara importante contro il Napoli. Vlahovic? Ci aspettiamo una sua decisione”

Joe Barone, d.g. della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli: “Vlahovic? Se ne parla ogni giorno, noi vogliamo parlare del gruppo. Si è detto tanto, ci aspettiamo una risposta da lui sul suo futuro. Da parte nostra abbiamo i nostri piani. Posso parlare di quello che noi abbiamo discusso da parte nostra, quando l’ultima volta dove c’era il nostro presidente Commisso e le cifre erano quasi il doppio con noi non c’era apertura. In seguito ho parlato a lungo con Dusan e gli ho detto che deve far capire quale è il suo cammino. Se vuole andare via lo dica, da quello che ho sentito mi sembra che lui non è disposto a parlare e noi dobbiamo prendere una decisione all’interno della società. Siamo qui a giocare una partita che per noi è il massimo, è una competizione a cui teniamo tanto, c’è la possibilità di vincere un trofeo e di arrivare in Europa. Si deve parlare della partita e non solo di Vlahovic, tutto il gruppo merita rispetto. Vlahovic? Siamo pronti a valutare tutte le proposte, al momento non è arrivato niente, valutiamo anche la sua se arriva. Quale calciatore viola mi ha sopreso? Tutto il gruppo sta facendo un ottimo lavoro. Poi abbiamo avuto un incidente nell’ultima partita e dobbiamo andare avanti per giocare questa partita che per noi è super importante”.