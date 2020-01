Fiorentina, Chiesa: “Abbiamo disputato una grandissima gara. Iachini ci ha fatto ritornare in forma”

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Napoli vinta per 0-2:

“Il mister ci ha subito dato una grande mano a ritornare in forma, corriamo un sacco, questa è la nostra forza. Siamo stanchissimi, ma abbiamo fatto una grandissima prova. Io e Iachini quand’è arrivato abbiamo parlato e ci siamo capiti subito su ciò che volevamo fare. Vogliamo aiutare la Fiorentina a scalare la classifica, eravamo in una situazione non facile prima della sosta. Io ho sempre giocato sulla fascia, come seconda punta devo ancora migliorare e cercherò di farmi trovare pronto, anche se ho tanto lavoro da fare. Castrovilli sta facendo un grandissimo campionato, è un giocatore assoluto e siamo fortunati ad averlo in squadra, vogliamo entrambi il bene della Fiorentina. Ho mandato un messaggio a Zaniolo, siamo molto amici e ci siamo sentiti, spero si riprenda presto per l’Europeo“.