Fiorentina, Commisso: “Chiesa e Castrovilli restano con noi”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino:

“Gaetà resta con noi! Gli ho detto così a Castrovilli. Una volta forse c’era qualche possibilità, si leggono cose che non esistono. Gli ho detto che doveva fare un gol, oggi l’ha fatto. Ho detto che la Fiorentina è più forte dell’anno passato, non mettetemi certe parole in bocca. Se facciamo meglio dell’anno scorso, sarà una buona stagione per noi. Chiesa rimane? Fino ad oggi sì. Ho detto che non abbiamo bisogno di un centravanti, oggi ci mancavano anche Pezzella e Amrabat. E’ stato bravo anche Sirigu, ha fatto una bellissima partita. Dei nostri mi è piaciuto Biraghi, Duncan e Milenkovic. Chiesa vale 70 milioni? No, non rispondo. Voi fate sempre gli stessi discorsi, lasciateci lavorare. La nostra squadra è formata, se avremo occasioni prenderemo qualcun altro. La squadra l’abbiamo costruita a gennaio, avevo paura di retrocedere. Qui servono i soldi liquidi ma con i conti a posto.”