Fiorentina, Commisso duro sull’Inter: “Ha venduto Hakimi e Lukaku per rientrare nel rapporto di liquidità, le regole non valgono per tutti”

Nel corso di un’intervista al Financial Times Rocco Commisso ha attaccato duramente l’Inter. Ecco le sue parole:

“Lo stadio non sarà di proprietà della Fiorentina e io non ci spenderò soldi. Il problema è che le regole non valgono per tutti. E questo ha falsato la classifica della scorsa Serie A. Ogni 6 mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. La Fiorentina lo ha fatto ma altri club no. C’erano alcune squadre lontane dal rispettare i requisiti necessari di liquidità, ed una di queste ha vinto il campionato e per rettificare il rapporto di liquidità ha dovuto vendere Lukaku e Hakimi. Chi non rispetta le regole stabilite dalla lega dovrebbe pagarne le conseguenze ed essere penalizzato”.