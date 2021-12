Fiorentina, Commisso è una furia contro i procuratori: “E’ come il far West, questa storia deve finire. Lo vivo con Vlahovic e con Gattuso invece…”

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 ha parlato cosi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ecco le sue parole:

“Parliamo dei procuratori, qui si dovrebbe introdurre un’altra norma. Abbiamo parlato con UEFA, FIFA, CONI, FIGC e Serie A: io voglio aiutare il calcio italiano, l’ho portato in diretta sulla CBS e adesso sto costruendo il Viola Park per una dimensione più europea.

Regolare le questioni dei procuratori è importantissimo: in America ci sono cinque leghe e non c’è cash market, i procuratori al massimo chiedono un 3% sul salario e non sul trasferimento. In ogni sport è così, controlla un commissioner. Qui è come il Far West, che una volta era in America e ora è nel calcio italiano. C’è gente che arriva a chiederti il 10 se non il 20%. Dove siamo arrivati? Infantino dice che ci sono 700 milioni andati ai procuratori in un anno. Come si fa a continuare così? Sono sotto scacco di gente che vuole mandare via Vlahovic. Guardate cos’è successo con Donnarumma. Con Gattuso abbiamo avuto un caso di doppia rappresentanza ma è una cosa che deve finire! Non si può fare così”.