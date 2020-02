Fiorentina, Commisso: “Nedved? Non so chi gli dia quest’arroganza”

Arrivano altre dichiarazioni da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che ai microfoni di Radio Bruno Toscana torna – tra le altre cose – anche sulle polemiche arbitrali dopo il ko contro la Juventus: “Io non ce l’ho con la Juventus. La cosa che ho detto è solo che non ha bisogno di aiuti. Quando sono venuti a giocare da noi li ho salutati, per primo Buffon, l’ho ringraziato per quanto ha fatto, anche con l’Italia. Anche Sarri, ci ho parlato poco perché stava male. L’unico che non mi ha salutato è stato Nedved, non so chi gli dia quest’arroganza. Vada a casa sua”.

Cosa direbbe ad Agnelli su Nedved? “Pradè e Joe Barone non hanno mai fatto queste cose. Io ho rispetto per John Elkann, conosco la sua famiglia. Lasciamo fare Lapo, poveretto, che ha i problemi suoi. John mi ha salutato, e mi ha chiesto perché proprio io, juventino, prendevo la Fiorentina”.

Le parole di Nicchi. “Non so come si fanno le cose qui in Italia. Se è una minaccia, serve una risposta riservata e formale. L’organizzazione degli arbitri è come quella dei giudici. Sa quante critiche prendono i giudici negli USA e stanno zitti? Lo facciano anche loro”.