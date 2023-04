Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la partita con la Cremonese: “Dove può arrivare questa Fiorentina? I ricavi sono un grande problema per noi, non vogliamo fare la fine della Juventus: i loro problemi sono iniziati con l’acquisto di Ronaldo. Questo non succederà mai alla Fiorentina, non so dove arriveremo ma non ci saranno altri fallimenti”.