Fiorentina, i tifosi sui social: “Che fortuna l’addio di Gattuso. Con Italiano ci divertiamo”

L’avventura alla Fiorentina di Rino Gattuso, ex allenatore del Napoli, è durata solo poche settimane. Ma i tifosi della Viola sono felici che i rapporti tra il tecnico e Comisso si siano subito rotti. Questo perché la Fiorentina di Italiano piace molto e sta macinando risultati. I tifosi della Fiorentina quindi vedono come provvidenziale l’addio di Gattuso che ha portato la società a virare proprio sull’ex tecnico dello Spezia. Sulle pagine social delle Fiorentina il coro è unanime: “Grazie Gattuso”. Non per i risultati, non per i trofei, ma semplicemente perché te ne sei andato.