Iachini a DAZN: “Era importante tenere la squadra corta, abbiamo fatto una grande prestazione”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli per 0-2:

“I ragazzi sono stati bravissimi, non era facile per noi fare una grande prestazione anche perché abbiamo giocato un giorno dopo il Napoli. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto insieme. Non abbiamo fatto ancora nulla, ma siamo sulla strada giusta. Stiamo occupando bene l’area, creiamo tante situazioni da gol, anche se a volte non concretizziamo. Va bene così, abbiamo tanti giovani e bisogna ancora lavorare per fare bene nella prossima partita. Mi hanno dato grande disponibilità, abbiamo fatto tanti doppi allenamenti concentrandoci tanto sulla fase difensiva e il possesso palla. Qui ci sono calciatori molto validi, con margini di miglioramento. Noi dovevamo tenere la squadra molto corta. Dobbiamo crescere sul piano dell’intensità, avevamo più possibilità di fare transizioni positive tenendo i reparti vicini. Chiesa oggi non è in una condizione ottimale, viene da un infortunio e non è al meglio, per questo preferisco farlo giocare più vicino alla porta per essere devastante“.