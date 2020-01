Fiorentina, l’addio di Chiesa ora è un’opzione e non una scelta obbligata

Spazio al tema legato a Federico Chiesa e alla sua ritrovata verve in maglia viola sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: Rocco Commisso sta trattando il numero 25 come un figlio, gli ha garantito che a fine anno se vorrà andare via potrà farlo (ma non per meno di 60 milioni) e se vorrà restare avrà lo stesso stipendio di Ribery (quattro milioni netti). Un mosaico che in estate era impazzito è tornato a posto. Chiesa ora vuole provare a vincere la Coppa Italia e disputare un grande Europeo. Poi, deciderà il suo futuro. Andare via è un’opzione non più una scelta obbligata. Intanto il nuovo Federico stasera va a sfidare il Napoli. La caviglia sta meglio e le gambe hanno ritrovato la giusta potenza