Fiorentina-Napoli 0-3, le pagelle di IamNaples.it: David Neres stratosferico

Vittoria per il Napoli all’Artemio Franchi contro la Fiorentina per 0-3 grazie ai gol di David Neres, Lukaku e McTominay. Ottima prestazione della squadra di Antonio Conte che raccoglie tre punti importanti, che valgono la testa della classifica. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Pochi interventi, ma tutti di qualità. Nella ripresa salva il risultato con un grande intervento e pochi istanti dopo viene aiutato da Rrahmani. Ennesimo clean sheet di un’ottima stagione.

Di Lorenzo 6,5: L’unico ammonito, ingiustamente, della partita. Controlla bene Sottil e Parisi e in avanti si fa vedere aiutando David Neres.

Rrahmani 7: Kean contro di lui non ha vita facile, a volte si aiuta con le mani, ma sempre nei limiti. Salva la porta al 61′ tenendo anche le mani dietro la schiena per evitare spiacevoli decisioni, intervento perfetto.

Juan Jesus 6,5: Un’altra buona prestazione per il difensore brasiliano, bravo nel far girare il pallone e in marcatura su Kean e gli altri attaccanti viola.

Olivera 6,5: Il giocatore maggiormente valorizzato da Conte in questa stagione. Attacca, difende, imposta il gioco, a volte si trova anche dall’altra parte. E’ una spina nel fianco per tutti. Dall’89’ Raspadori s.v.

Anguissa 7,5: Prestazione di forza e autorevolezza, da leader, duetta bene con David Neres e Di Lorenzo, si guadagna un rigore sfruttando un’ingenuità di Moreno e inizia l’azione del terzo gol. Migliora di partita in partita.

Lobotka 6,5: Togliergli il pallone rientra nella Top 3 delle cose più difficili da fare. I compagni lo cercano perché sanno che non può sbagliare, è scientificamente impossibile. E infatti non sbaglia. Dall’89’ Gilmour s.v.

McTominay 7,5: Lotta nel primo tempo, soffre un po’ il pressing della Fiorentina soprattutto dopo il vantaggio del Napoli come tutta la squadra. Ma nella ripresa viene fuori tutta la sua fisicità, è dominante negli spazi aperti, il suo gol chiude la partita.

David Neres 8: Il migliore di tutti, nessuno dei giocatori in campo ha la sua qualità. Segna un gol pazzesco con il destro sfondando la porta, ha anche la chance per la doppietta ma calcia fuori. Che giocatore, che qualità. Dall’86’ Ngonge s.v.

Lukaku 6,5: E’ bravo a servire Neres in occasione del primo gol, segna su rigore calciato magnificamente il raddoppio. Prima, aveva sofferto un po’ nei duelli con Comuzzo, soprattutto quelli spalle alla porta. Dal 73′ Simeone 6: Si piazza al centro dell’attacco muovendosi molto e lottando con i difensori avversari.

Spinazzola 6,5: La sorpresa dell’undici titolare, tiene Dodo basso attaccando con insistenza e dà una mano a Olivera quando il terzino della viola attacca. Dà tanto equilibrio, bella prova. Dall’86’ Mazzocchi s.v.

Conte 7,5: La mossa di Spinazzola al posto di uno tra Raspadori e Ngonge aveva fatto storcere il naso agli scettici, però si è rivelata giusta nell’economia di una partita la cui vittoria è strameritata. Neres gli dimostra inoltre che a sinistra o a destra non fa differenza: è sempre fortissimo. 44 punti in 19 giornate, un bottino quasi da Scudetto, e primo posto in classifica in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter. Il suo Napoli è il risultato di un lavoro durissimo, di impegno, abnegazione, voglia di sacrificarsi e qualità. 11 clean sheet in stagione, 12 gol subiti. Si può ancora migliorare soprattutto nel reparto offensivo, una mano può darla il mercato con l’aggiunta di qualche alternativa di qualità a centrocampo.

Nico Bastone